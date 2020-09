Eleições Crea-MG: Sete Lagoas será uma das sedes de votação

Depois de ser adiado em função do novo coronavírus, processo eleitoral que vai eleger os dirigentes do Sistema Confea/Crea e Mútua vai ocorrer em outubro

No próximo dia 1° de outubro, serão realizadas as eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua em todo o Brasil. Anteriormente previsto para o dia 15 de julho de 2020, o pleito foi adiado em razão da pandemia da covid-19. Sete Lagoas será uma das sedes da votação. As urnas serão instaladas na Inspetoria do Crea-MG – Rua Senador Salgado Filho, 254, Canaã, e na Emater – Av. José Sérvulo Soalheiro, 301, São Pedro.

Os profissionais de engenharia, agronomia e geociências da cidade vão escolher os presidentes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), além dos diretores regionais (administrativo e geral) da Caixa de Assistência dos Profissionais dos Crea (Mútua-MG). Em Sete Lagoas, também haverá processo consultivo para a escolha dos inspetores das comissões executivas da Inspetoria local. Os mandatos são de três anos, gestão 2021/2023, e os cargos honoríficos.

Para facilitar o acesso do profissional e, assim, permitir um maior número de votantes, 114 cidades mineiras vão sediar o processo eleitoral. Além das mesas obrigatórias, que estarão localizadas na sede do Crea-MG, nas Inspetorias e nos Escritórios de Representação, também serão disponibilizadas urnas facultativas em empresas, instituições de ensino e entidades de classe em todo o estado. “Estaremos com uma estrutura para evitar aglomerações e tomando todas as precauções e os cuidados definidos pelos órgãos de saúde para receber os profissionais. A participação é fundamental, pois estaremos definindo quem fará a gestão do nosso Conselho nos próximos três anos”, afirma o coordenador da Comissão Eleitoral Regional (CER), engenheiro florestal João Paulo Sarmento.

A eleição ocorre por meio do voto direto e secreto. Todos os profissionais que estejam em dia com o Conselho estão aptos a votar, basta se dirigir ao seu local de votação com um documento de identificação com foto, expedido por órgão oficial. O pleito será realizado das 8h às 19h. O local de votação pode ser conferido na área exclusiva do profissional, acessada pelo site do Conselho.

Medidas protetivas

Para que o pleito ocorra com segurança, em função do novo coronavírus, serão adotadas medidas protetivas como o uso obrigatório de máscaras e luvas descartáveis, fornecimento de álcool 70% para higienização de mãos e materiais, distanciamento na sala de votação, além de definir como horários preferenciais, das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30, aos eleitores dos grupos de riscos.

No dia da eleição, todas as unidades do Crea-MG vão funcionar, exclusivamente, como postos de votação, não havendo atendimento regular para o público. Para mais informações sobre o processo eleitoral, confira o site do Crea-MG http://bit.ly/EleiçõesSistema2020

Iane Chaves

Assessora de Imprensa/CREA-MG