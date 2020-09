Réver passa por cirurgia no nariz e pode desfalcar Atlético no Brasileiro

Zagueiro fraturou o nariz durante a vitória sobre o Atlético-GO, nesse sábado

O zagueiro Réver passou por cirurgia nesse domingo após sofrer fratura no nariz durante a vitória do Atlético por 4 a 3 sobre o Atlético-GO, nesse sábado, no estádio Olímpico, em Goiânia. O capitão alvinegro foi operado pelo médico Juliano Sales, no Hospital Mater Dei.

A lesão ocorreu aos 12 minutos do segundo tempo, quando o defensor atleticano se chocou com o atacante Renato Kayzer. Durante o jogo, o departamento médico do Galo conseguiu estancar o sangramento para que Réver continuasse em campo. No entanto, ao retornar a Belo Horizonte, o zagueiro foi submetido a um processo cirúrgico.

“Vamos aguardar cerca de 48 horas para ver a resposta do atleta em relação a dor e inchaço no local, e avaliar o seu retorno aos treinos”, disse o médico Otaviano Oliveira, em nota. O tempo de recuperação do atleta não foi divulgado pelo clube.

Por conta da lesão, Réver pode ser desfalque para o técnico Jorge Sampaoli na sequência do Campeonato Brasileiro. No ano passado, o zagueiro havia sofrido uma fratura semelhante no nariz e atuou utilizando uma máscara. Por ter familiaridade com o equipamento de proteção, é possível que retorne aos gramados mais rapidamente.

Para compor a zaga ao lado do paraguaio Junior Alonso, titular em todas as partidas do Brasileiro, o técnico argentino conta com mais quatro opções: Igor Rabello, Gabriel, Bueno e Gustavo Henrique.

Líder do Brasileirão, com 21 pontos, o Atlético terá sequência de dois jogos dentro de casa. No dia 26 de setembro, próximo sábado, recebe o Grêmio, às 21h, no Mineirão. Depois, em 4 de outubro, às 20h30, será a vez de medir forças com o Vasco.