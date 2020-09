Cruzeiro divulga números da Operação Fifa, que tem queda substancial em doações

Clube arrecadou pouco mais de R$ 800 mil em dois meses e meio

O Cruzeiro divulgou nesta segunda-feira um portal da transparência com todas as movimentações da Operação Fifa, programa no qual torcedores podem colaborar para o abatimento de dívidas de contratações. O valor acumulado em dois meses e meio é de R$ 817.389,51.

No primeiro mês da Operação Fifa, em julho, o Cruzeiro contabilizou R$ 670.764,76 em doações. Em agosto, a quantia baixou de maneira significativa, em torno de 81,5%, para R$ 125.118,39. Já em setembro, em dados referentes até o dia 19, o montante é ainda menor: R$ 21.506,36.

Das formas de contribuição disponibilizada pelo clube, a mais acessada é a plataforma Meep Donate. Nela, os cruzeirenses acessam o site, escolhem o valor e definem se querem para pagar no crédito, débito ou boleto bancário. Até o momento, quase 21 mil pessoas geraram ganho de R$ 718.489,54.

O Cruzeiro também recebe dinheiro por meio do YouTube ADS e no YouTube Superchat, durante a narração de jogos do time na Série B e também nas lives do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Foi arrecadado R$ 39.022,03.

Os Centavos Celestes funcionam da seguinte forma: se o torcedor fizer uma compra de R$ 19,50, a plataforma arredonda o valor para R$ 20, e a diferença de R$ 0,50 é repassada ao Cruzeiro. Com 3.487 cartões cadastrados, o faturamento consolidado em julho e agosto é de R$ 11.580,90.

A Raposa ainda ganhou dinheiro com a comercialização de ingressos virtuais: 5.829 check-ins proporcionaram R$ 48.399,00. Além de ser uma forma de reduzir o passivo na Fifa, a medida tem como objetivo minimizar a perda de receita com bilheteria em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Nossa gestão é pautada pela transparência e seriedade desde o início. Convidamos o torcedor a nos ajudar nessa missão de estabilizar as contas do clube e devolver o protagonismo do Cruzeiro. E não é uma virtude mostrar ao cruzeirense tudo o que temos feito, mas sim uma obrigação nossa”, ressaltou Sérgio Rodrigues, em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.

“Com esse site, o torcedor terá acesso a todas as movimentações relacionadas à Operação Fifa. Vamos seguir implantando iniciativas transparentes para levar segurança e tranquilidade ao cruzeirense”, complementou o dirigente.