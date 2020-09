América quer aproveitar crise do Figueira para se firmar no G-4 da Série B

Depois de confirmar presença no G-4 da Série B, a ordem no América é se manter dentro ou, no máximo, na cola do grupo dos quatro times que se classificam para a elite na próxima temporada. A responsabilidade é ainda maior diante de times que estão em outro patamar da tabela para não deixar pontos pelo caminho, experiência que o Coelho já viveu há um tempo não muito distante.

Neste sábado, às 16h30min, dentro de casa, o time do técnico Lisca encara o Figueirense, que está na zona de rebaixamento e chega pressionado após quatro jogos sem vencer. Para se ter uma ideia da pressão que vive o Figueira, torcedores invadiram o treino da equipe no começo da mês, disparando rojões e agredindo jogadores e funcionários física e moralmente.

A pequena distância de três pontos que se separa o América do líder é a mesma entre o time mineiro e o oitavo colocado, mostrando o equilíbrio da competição e a importância de fazer o dever de casa bem feito.

Uma das barreiras do América já vem se mostrando presente há algumas semanas: o desgaste, provocado pela sequência de jogos. “O pessoal da CBF parece não olhar bem para a definição de jogos da tabela. A gente vai pra um lado do Brasil e, em seguida, já está em outro lado. A Copa do Brasil é muito importante pra gente, mas o jogo da última terça-feira ficou ‘encavalado’ entre nossas partidas”, comenta o técnico Lisca, que sinalizou que pode rodar o elenco nos próximos dois jogos, ambos dentro de casa, admitindo a dificuldade de manter a escalação nestes compromissos.

Quem pode ganhar mais tempo em campo é o atacante Felipe Azevedo, que fez o gol de empate, contra a Ponte Preta, nos minutos finais, depois de dois meses afastado por uma lesão. “Minha vontade é maior que a questão física, que ainda não está 100%. Sou reflexo da importância do grupo, voltei e já pude ajudar e temos um grupo forte. Nossa dupla de zaga reserva entrou bem, estamos com um jogo em cima do outro e todos estarão preparados para dar o seu melhor”, comenta Azevedo.

Ficha técnica

América x Figueirense

Motivo: 10ª rodada da Série B

Horário: 16h30min.

América: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Joseph, Anderson Jesus e João Paulo; Flávio, Juninho e Alê; Léo Passos, Rodolfo e Marcelo Toscano.

Figueirense: Rodolfo Castro, Lucas Carvalho, Alemão, Pereira e Sanchez; Matheus Neris, Patrick, Everton e Marquinho; Diego Gonçalves e Gabriel Barbosa. Técnico: Elano.

Local: Arena Independência, Belo Horizonte

Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

SuperFC