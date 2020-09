Timemania oferece premiação de R$ 3 milhões no concurso 1.539

A Mega-Sena acumulou e pode pagar um prêmio estimado em R$ 36 milhões neste sábado (19/09) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.301. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Este é o terceiro e último sorteio da Mega-Semana da Primavera, que ofereceu uma chance extra ao apostador.Para saber mais como funcionam as Mega-Semanas, acesse: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/13264/saiba-mais-sobre-as-peculiaridades-da-mega-sena-as-mega-semanas-e-os-concursos-de-final-0-e-5.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 41 mil em rendimentos mensais. Para quem deseja investir em um negócio, o dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 70 franquias de R$ 510 mil do segmento de beleza.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS.

Timemania:

Outra modalidade que pode pagar prêmio milionário neste sábado (19/09) é a Timemania, que está com um prêmio estimado em R$ 3 milhões para quem acertar as dezenas sorteadas no concurso 1.539. Para jogar, basta escolher 10 dos 80 números disponíveis e um Time do Coração. Serão sorteados sete números e um Time do Coração. O apostador que fizer de 3 a 7 acertos será premiado. Os números podem ser escolhidos aleatoriamente pela Surpresinha e ainda há a opção repetir a aposta por 2 ou 4 concursos consecutivos, optando pela Teimosinha. O valor da aposta é único e custa R$ 3,00.

Assessoria Regional de Imprensa da Caixa