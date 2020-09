Semana do Trânsito será de conscientização on-line e reforço na fiscalização

De janeiro a julho deste ano, Minas Gerais registrou 122.310 acidentes de trânsito – 21,51% a menos do que no mesmo período de 2019, quando houve 155.821 ocorrências. Se comparado o número de acidentes em que há ao menos uma vítima, a queda chega a 24,11%, sendo 45.353 registros em 2019 e 34.419 em 2020.

Apesar do bom resultado, campanhas de conscientização e ações de prevenção e repressão são fundamentais para que os registros sejam cada vez menores. Uma dessas iniciativas tem início nesta sexta-feira (18/9) e vai até 25/9. É a Semana Nacional de Trânsito, que, neste ano, traz o tema “Perceba o risco. Proteja a vida”.

Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997, a campanha nacional tem como objetivo incentivar e promover um trânsito mais seguro junto à sociedade. Em Minas, as ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. A programação conta com uma série de atividades de mobilização, como lives, palestras virtuais e campanhas em redes sociais. Há ainda previsão de intensificação da abordagem de motoristas em blitze educativas e repressivas.

Novo formato

A pandemia fez com que várias atividades da semana, que até então eram presenciais, precisassem ocorrer de forma on-line, como explica a coordenadora de Trânsito da Sejusp, Christiane Aguiar.

“Todos os anos realizamos várias ações nas ruas, blitzes educativas e palestras em escolas. Este ano tivemos que pensar em outras formas de levar a informação para o público em geral e estamos todos empenhados para que este novo formato continue nos ajudando a fazer um trânsito mais seguro”, explica.

Orientações

A Sejusp realiza uma campanha virtual em suas redes sociais com dicas de autoproteção no trânsito para pedestres, ciclistas, motociclistas, entre outros públicos. A ideia é contribuir para uma direção mais segura, com a transformação de comportamentos.

A campanha digital também aborda temas relacionados ao trânsito e que, em geral, são dúvidas para muitos condutores. Perguntas e respostas, como, por exemplo, o que fazer se a sua CNH venceu no meio da pandemia, estarão diariamente disponíveis no Instagram da secretaria.

Além disso, três lives transmitidas no mesmo canal explicam como formas de ser um motorista mais prudente, como evitar pontos na carteira de habilitação e as regras de trânsito durante a pandemia. As palestras ocorrem entre os dias 22/9 e 24/9, às 19h.

Fiscalização

A fiscalização será intensificada ao longo de toda a semana, com a operação integrada da campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida”, coordenada pela Sejusp. A previsão é que cerca de 70 municípios mineiros, incluindo a capital, tenham ações simultâneas de combate à alcoolemia no trânsito.

“Nosso trabalho consiste em manter a redução do número de acidentes e criar uma responsabilidade consciente de cada usuário da via, seja ele condutor, ciclista ou pedestre”, afirma o tenente Silvio Breygil, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais (BPTran/PMMG).

Números

Os acidentes envolvendo motocicletas também caíram. Foram 29.147 ocorrências entre janeiro e julho de 2019, contra 22.563 no mesmo período deste ano (-22,59%). Além disso, o número de pedestres vítimas de acidente de trânsito apresentou redução de 35,93%, saindo de 5.007 registros em 2019, para 3.208 em 2020.