Eliminatórias: Tite convoca seleção com cinco jogadores que atuam no Brasil

Seleção enfrentará Bolívia e Peru, em partidas marcadas para outubro O técnico Tite fez a primeira convocação da seleção brasileira após a paralisação por causa da pandemia de covid-19. O Brasil vai iniciar a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 contra a Bolívia e o Peru nos dias 9 e 13 de outubro, respectivamente. E as novidades ficaram por conta de jogadores que atuam no país.

Os goleiros Santos, do Athetico-PR e Weverton, do Palmeiras, o lateral Gabriel Menino, do Palmeiras, o zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo e o meia Everton Ribeiro, do Flamengo, são as novidades da lista de Tite. Eles desfalcarão suas equipes, no mínimo, na 14ª e 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson – Liverpool (ING), Weverton – Palmeiras e Santos – Athletico-PR

Laterais: Danilo – Juventus (ITA), Gabriel Menino – Palmeiras, Alex Telles – Porto (POR) e Renan Lodi – Atlético de Madrid (ESP)

Zagueiros: Thiago Silva – Chelsea (ING), Marquinhos – PSG (FRA), Felipe – Atlético de Madrid (ESP) e Rodrigo Caio – Flamengo

Meias: Casemiro – Real Madrid (ESP), Fabinho – Liverpool (ING), Bruno Guimarães – Lyon (FRA) e Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Meias/Atacantes: E. Ribeiro – Flamengo, Phillipe Coutinho – Barcelona (ESP), Neymar – PSG (FRA), Rodrygo (Real Madrid) e Everton – Benfica (POR)