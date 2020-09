Duo bi Duo faz live Jukebox em prol do Projeto Abrace

A banda Duo bi Duo realiza neste sábado (19) a live “Jukebox Garage”, prestigiando os grandes clássicos da música mundial.

A transmissão ainda conta com participações especiais como Josi Lopes, Vanessa Gomide, Túlio Deiber e Dré Santos.

Devido a pandemia da Covid-19, o Projeto Abrace não terá o tradicional almoço. Devido a isto, a Duo Bi Duo vai beneficiar a instituição com arrecadações da live.

Acesse o link na Bio do Instagram da banda e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar a LIVE. No mesmo link, saiba também sobre o Voucher 25% OFF.