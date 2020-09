Rogério Ceni: ‘Paguei pra trabalhar e não recebi um centavo do Cruzeiro’

Entrevistado do programa Bola da Vez, do canal ESPN, que vai ao ar neste sábado, às 23h (de Brasília), o ex-treinador do Cruzeiro Rogério Ceni diz que pagou para trabalhar na Raposa, e não recebeu nenhum centavo do time mineiro, até hoje.

“Eu gastei muito dinheiro para ir para Minas e nunca recebi um centavo por um dia de trabalho até hoje”, declarou o ex-goleiro, ídolo do São Paulo.

O atual técnico do Fortaleza guarda uma certa mágoa sobre sua saída da Raposa. “Nunca entrei na Justiça contra ninguém, não gosto disso, mas isso é muito triste, não receber uma ligação sequer, sabe”, afirmou.

Teria evitado a queda

Na entrevista, Ceni lamentou ainda não ter conseguido ajudar mais o clube na luta contra o rebaixamento para Série B do Brasileiro, em 2019, mas acredita que poderia ter evitado a queda do time para a Segundona.

“Lamento muito não conseguir ajudar, mas uma coisa eu te digo: se eu tivesse ficado, com as mudanças que estavam sendo implementadas, o Cruzeiro não iria para a Série B. Isso eu garanto para você. Eu acho que o Cruzeiro conseguiria escapar da zona do rebaixamento”, declarou Ceni durante o programa da ESPN.

Do lado dos jogadores

Para o ex-goleiro são-paulino, os maiores culpados pela trágica situação vivida pelo clube não foram os jogadores daquele elenco, alvos de muitas críticas por parte da torcida, no ano passado, e sim, da antiga diretoria do Cruzeiro.

“Os maiores culpados, ou melhor, uma pessoa em especial é culpada (de tudo): foi quem dirigiu o clube, não os jogadores. Infelizmente lá no Cruzeiro, quem administrou naquele tempo, não soube lidar. Acho que o Cruzeiro vai ter sérias dificuldades, mas continua sendo um grande clube”, enfatizou o ex-técnico.