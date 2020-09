Convenções confirmam Douglas Melo e Delegada Stefânia como candidatos à Prefeitura de Sete Lagoas

Evento contou com a participação de diversas lideranças regionais, estaduais e nacionais

Em um encontro muito prestigiado por lideranças estaduais e nacionais, realizado na noite da última terça, 15, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) definiu sua chapa para concorrer à Prefeitura de Sete Lagoas. Douglas Melo (MDB) e Delegada Stefânia (PSL) foram confirmados para concorrer às eleições majoritárias que ocorrem no dia 15 de novembro. O momento, previsto pela legislação eleitoral, também definiu os candidatos a vereador.

A Delegada Stefânia (PSL), escolhida para compor a chapa como candidata a vice-prefeita de Douglas Melo, tem um amplo trabalho desenvolvido em defesa da mulher, das crianças e adolescentes e na causa animal. Em 2019, Dra. Stefânia foi designada para assumir a Delegacia da Mulher e Proteção à Família em Sete Lagoas. Ela foi responsável por criar o Projeto CAPE – Criança Amparada pela Escuta. Após essa iniciativa, a delegacia foi toda reformada e o local conta com uma brinquedoteca, biblioteca social para as mulheres e vários outras iniciativas e projetos.

A convenção do MDB contou com as presenças do Deputado Federal Charlles Evangelista, que também é presidente do PSL em Minas Gerais, da Deputada Estadual Delegada Sheila (PSL), do ex-deputado estadual por Minas Gerais, Adalclever Lopes, e do filho do Senador Carlos Viana, Samuel Viana. Enviaram mensagens em vídeo em apoio à chapa MDB/PSL em Sete Lagoas os Senadores Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PSD), além dos Deputados Estaduais por Minas Gerais Mário Henrique Caixa (PV) e Cleitinho Azevedo (Cidadania).

Respeitando todas as regras de distanciamento, uso de máscaras e álcool gel, a convenção do MDB também contou com as presenças dos correligionários do MDB e de lideranças municipais da microrregião de Sete Lagoas. Presidentes de diversos partidos da base aliada do Deputado Estadual Douglas Melo também participaram do encontro.

DIA DE CONVENÇÕES

Seis legendas da base de apoio ao pré-candidato a Prefeito de Sete Lagoas, Deputado Estadual Douglas Melo, também realizaram convenções nesta terça-feira, dia 15 de setembro. O dia iniciou com a convenção do PSL, que confirmou a participação da Delegada Stefânia para compor a chapa como candidata a vice-prefeita de Douglas Melo. Outros partidos que realizaram convenções na mesma data foram DEM, PSD, PROS, PL e Avante.

Assessoria de Imprensa/ Davidson Padrão