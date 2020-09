Minas Consciente define aulas presenciais de cursos de saúde como serviços essenciais

O Programa Minas Consciente, do Governo de Minas, teve nova atualização nessa quarta-feira, 17. O Comitê Extraordinário Covid-19 decidiu que, a partir deste sábado, 19, as aulas práticas de todos os cursos de saúde que possuem atendimento direto à população serão consideradas serviços essenciais, podendo retornar às atividades a partir da onda vermelha. O secretário de Estado de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral, frisou que os cursos devem seguir os protocolos e as normas técnicas voltadas para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia.

“A suspensão das aulas práticas dos cursos de saúde que possuem atendimento direto à população podem trazer prejuízo para parcela das pessoas carentes. O foco dessa liberação é ampliar a capacidade de assistência. Ressalta-se que os protocolos do Minas Consciente devem ser adotados em sua íntegra, incluindo todo o cuidado, uso de equipamentos de proteção individual e distanciamento”, reforçou o secretário.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas