Bares e comércios afins são fiscalizados em Sete Lagoas

Durante a última noite, policiais militares realizaram operação conjunta com fiscais da Prefeitura do setor do Meio Ambiente e visitaram alguns comércios nos bairros Lagoa Grande, Jardim dos Pequis e adjacências.

As visitas direcionaram-se a locais onde ocorrem reclamações constantes de som alto, brigas e desordens.

Não ocorreram registros de delitos penais, entretanto foram feitas várias notificações por parte dos fiscais devido a falta de Alvará de funcionamento e venda de bebidas em recipientes de vidro, contrariando o decreto municipal.

Também foram fiscalizados bares na área central da cidade.

Assessoria Organizacional PM