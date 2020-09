PM prende suspeitos de tráfico, em Matozinhos

Na quarta-feira, 16, policiais militares receberam informações que, no bairro Bom Jesus em Matozinhos, dois casais estavam vendendo drogas. Diante da denúncia, os militares foram até o local e realizaram a abordagem do casal L.E.C.M, 18 anos e a jovem J.A.M, 23 anos, e foi encontrado com L.E.C.M 11 pedras de substância semelhante a crack e com a J.A.M um telefone celular que foi constatado ser produto de furto. Também foi apreendido com os suspeitos a quantia de R$215,50 em dinheiro.

Os suspeitos e o material apreendido, foram devidamente encaminhados à delegacia da Polícia Civil.

