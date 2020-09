Morre Eduardo Silva, preparador que foi bi da Copa do Brasil com o Cruzeiro

Morreu nessa quarta-feira, aos 49 anos, o ex-preparador físico Eduardo Silva, apelidado de Dudu, que integrava a comissão técnica de Mano Menezes e foi bicampeão da Copa do Brasil pela Raposa. O profissional sofreu um aneurisma cerebral recentemente e necessitou passar por uma cirurgia. A situação suspendeu de forma temporária as negociações de Mano com o Bahia.

Todavia, o clube nordestino propôs a Mano o acerto com Eduardo Silva na comissão, mesmo que o preparador não pudesse atuar de forma presencial.

Na noite dessa quarta-feira, o técnico Mano Menezes e o auxiliar Sidnei Lobo receberam a notícia durante a partida contra o Corinthians, e a informação gerou bastante comoção na comissão técnica.

O Cruzeiro, por meio de seu perfil oficial no Twitter, lamentou a morte de Eduardo Silva.