Cruzeiro e Atlético não negociam transferência do meia Maurício; jogador segue na Raposa

As diretorias de Cruzeiro e Atlético não negociam a transferência do meia Maurício para o Galo. Pelo o que apurou a Itatiaia, o jogador segue na Raposa e está focado em ajudar o clube a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Na noite dessa quarta-feira, o nome de Maurício surgiu como possibilidade de transferência para o Atlético, que procura um meia no mercado a pedido do técnico Jorge Sampaoli.

Nesta semana, a diretoria chegou a acertar verbalmente com Thiago Neves, que atuou pelo Cruzeiro até o ano passado, mas devido ao histórico de provocações do meia ao Atlético, o que provocou a ira da torcida alvinegra nas redes sociais, a negociação foi desfeita pela diretoria.

*Com informações de Samuel Venâncio e Claudio Rezende

Itatiaia