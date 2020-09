Democrata: atletas e comissão técnica concluem testes para Covid-19

Cumprindo todos os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades e Federação Mineira de Futebol para um retorno seguro às atividades dos jogadores e comissão técnica, o corpo médico do Democrata divulgou, nessa terça-feira (15), o resultado dos 43 exames realizados pelo clube. Foram testados 27 atletas, membros da comissão técnica e funcionários que lidam diariamente com o grupo de jogadores.

O diretor do departamento multidisciplinar de saúde do Democrata, Dr. Cláudio de Melo, foi quem divulgou os resultados nas redes sociais do clube. “Cinco deles vieram com IGG positivo, o que tem o significado de possível imunidade contra a doença, Covid-19. Dois vieram com IGM positivo, realizamos a contraprova com exames mais específicos e vieram negativos. O que nos faz pensar serem dois falsos positivos e que uma possível infecção prévia esteja gerando imunidade e continuamos monitorando. Não temos nenhum caso positivo, nem entre os jogadores nem nos membros da comissão técnica”, informou.

Os atletas retomaram as atividades na última semana e seguem aprimorando a forma física antes de o treinador, Paulinho Guará, começar a montar o time para o jogo do dia 10 de outubro contra o Ipatinga, fora de casa. A partida vai marcar a retomada do campeonato mineiro do Módulo II, que foi paralisado, ainda em março, com o Jacaré na quinta posição na tabela. Faltam para ser disputadas cinco rodadas e os quatro mais bem colocados seguem para o quadrangular final.

Para seguir se reformulando, dentro e fora de campo, a diretoria do Democrata continua com a campanha para conseguir 100 adesões ao programa DemoCents antes da retomada do Mineiro. Para contribuir na volta do Jacaré ao Módulo II, o torcedor precisa fazer o cadastro do cartão Mastercard no site democrata.centavosrealizam.com. Fazendo o cadastro o torcedor contribui com o arredondamento do troco de R$ 0,01 até R$ 0,99 por compra em vários estabelecimentos.

Marcelo Paiva

Ascom Democrata de Sete Lagoas