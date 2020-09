Daniel Guedes será relacionado pela primeira vez no Cruzeiro; Marquinhos Gabriel passará por teste

Próximo duelo do clube mineiro é diante do CSA, no próximo sábado, em Maceió

Técnico do Cruzeiro, Ney Franco confirmou nessa terça-feira, em entrevista à Rádio Itatiaia, o desejo de relacionar o lateral-direito Daniel Guedes pela primeira vez. Sem atuar desde 22 de setembro de 2019, em função de uma suspensão por doping, o jogador realiza trabalhos de força e com o grupo há cerca de um mês na Toca da Raposa II.

De acordo com o treinador, Daniel começará entre os reservas o duelo diante do CSA, no próximo sábado, às 21h, no Rei Pelé, em Maceió. Raúl Cáceres, que sofreu uma lesão de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito e foi vetado pelo departamento médico, será substituído por Rafael Luiz.

“Daniel Guedes sim, ele será convocado. A gente deve começar o jogo com o Rafael e ter o Daniel como opção para os próximos jogos”, revelou Ney Franco ao programa ‘Bastidores’.

Outro jogador que vive expectativa para atuar, esse para realizar uma reestreia pelo Cruzeiro, é o meia Marquinhos Gabriel. Ele retornou de empréstimo do Athletico-PR nesta semana e pediu algum tempo para ficar à disposição de Ney Franco. Na quinta-feira o jogador passará por um teste físico para definir sua presença, ou não, na lista de convocados.

“O Marquinhos Gabriel eu acho que ainda vai precisar de um trabalho. Na realidade, na quinta-feira a gente decide isso. O Marquinhos merece uma atenção especial, hoje (terça) ele trabalhou, fez um trabalho diferente. A gente vai sentir o trabalho deste atleta na quinta-feira, como ele suportou. Se a gente tiver a garantia de que ele pode nos ajudar, existe a possibilidade de ele ir para o jogo e ficar como opção”, projetou Ney Franco.

Na 13ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 8 pontos, o Cruzeiro poderá alcançar até o 11º lugar em caso de vitória sobre o CSA, que é o lanterna da competição. Também significará ao clube celeste uma sequência de duas vitórias, fato que não acontece desde a terceira rodada do torneio.