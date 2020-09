Galo: 100% em casa, time alvinegro tem desafio de melhorar como visitante contra Atlético-GO

Atlético vai a Goiânia no sábado sabendo que terá que aumentar o aproveitamento longe de BH

Com quatro vitórias em quatro jogos em Belo Horizonte no Campeonato Brasileiro, o Atlético é o único clube que tem 100% de aproveitamento como mandante na competição. Mas, fora de casa, a equipe ainda não conseguiu manter a consistência e precisará reverter isso no próximo compromisso, diante do Atlético-GO, sábado, às 21h, no estádio Olímpico, em Goiânia, pela 11ª rodada.

Em cinco partidas como visitante no Brasileirão, o Galo conquistou seis pontos, ou seja, 40% do total disputado. O desempenho fora de casa coloca o Atlético na oitava posição, atrás de Palmeiras (73,3%), Flamengo (66,6%), Vasco (58,3%), Santos (50%), Internacional (46,6%), Atlético-GO (46,6%) e Grêmio (46,6%).

O desempenho do Atlético-GO em casa pode ser um facilitador para o Galo faturar os três pontos longe de Belo Horizonte. Isso porque, o Dragão somou mais pontos como visitante do que em seus próprios domínios. Em quatro jogos em Goiânia, o time rubro-negro conquistou apenas cinco pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota). Já fora de casa, são sete pontos (o quinto melhor aproveitamento do Brasileirão).

O Galo até chegou a vencer duas partidas como visitante (Flamengo e Coritiba), mas as três derrotas que a equipe tem na competição (Internacional, Botafogo e Santos) aconteceram longe de Belo Horizonte.

Porém, mesmo com o rendimento fora de casa inferior a outros sete times, o Atlético está empatado com o Internacional na liderança do Brasileirão, considerando o aproveitamento geral (66,6%), já que o Galo tem um jogo a menos que o Colorado.

Itatiaia