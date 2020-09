Fhemig abre inscrições para vagas administrativas e para o Hospital Júlia Kubitschek; salários chegam a R$ 5 mil

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu processo seletivo para a Administração Central e para o Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte.

As inscrições para o HJK terminam nesta quarta-feira (16), às 17h. São oferecidas vagas para Técnico de Nutrição e Dietética (40 horas semanais / Vencimento básico: R$ 1.700,00), Técnico de Patologia Clínica (30 horas mensais / Vencimento básico: R$ 1.322,53) e Assistente Social (40 horas semanais / Vencimento básico: R$ 3.464,43). O resultado da seleção será divulgado no dia 18, a partir das 9h.

Para ver o edital e fazer a inscrição, clique aqui.

Para a Administração Central são ofertadas 14 vagas para Engenheiro Civil (Vencimento básico: R$ 3.464,43), Engenheiro Eletricista (Vencimento básico: R$ 3.464,43), Engenheiro Clínico, Engenheiro / Arquiteto Orçamentista e Engenheiro / Arquiteto de Segurança do Trabalho (todos com vencimento básico de R$ 5.063,65). As inscrições vão até sexta-feira (18) e o resultado sairá no dia 22, a partir das 9h.

Para ver o edital e fazer a inscrição, clique aqui.

Os profissionais contratados podem ganhar vantagens inerentes à função exercida e ao local de trabalho, que serão informadas na etapa de contratação.