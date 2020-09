Chuva deve chegar em Minas no próximo fim de semana

A chegada de uma frente fria em Minas no próximo final de semana pode trazer um refresco para os mineiros e a tão esperada chuva. As pancadas devem ser fracas e isoladas, mas ainda assim farão com que as temperaturas caiam e a sensação de calor diminua. A última chuva registrada em BH foi no dia 22 de agosto.

A umidade relativa do ar, que está ficando abaixo dos 30% na maior parte do estado, índice considerado preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), também deve subir. No último fim de semana os índices ficaram entre 15% e 20% em BH, o que é considerado estado crítico. O índice ideal é acima dos 60%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria deve avançar sobre o estado no próximo domingo (20), o que pode gerar chuvas isoladas em Belo Horizonte, no Sul de Minas, Zona da Mata, Região Metropolitana de BH e na região do Campo das Vertentes.

A frente fria deve se estabelecer sobre o estado na segunda-feira (21), o que aumenta ainda mais a possibilidade de chuvas, que também deve chegar ao Triângulo Mineiro e a região Oeste de Minas.

A princípio as pancadas serão isoladas e não é possível precisar o volume de chuvas.