Coronavírus: número de óbitos em Minas ultrapassa 6.300

Quarenta e duas mortes provocadas por complicações decorrentes do novo coronavírus receberam confirmação de diagnóstico pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apenas nas últimas 24 horas contadas entre segunda-feira (14) e a manhã desta terça-feira (15). Com estes registros, subiu para 6.328 o número de óbitos ocorridos em Minas Gerais em função da pandemia de Covid-19. De acordo com balanço publicado pela Saúde, a maior parte destas mortes aconteceu no domingo (13).

Entretanto, no relatório mais recente também estão contabilizados óbitos ocorridos em agosto – o mais antigo deles aconteceu há quase seis semanas, no terceiro dia do mês passado. Ainda em relação às mortes, o documento indica que entre segunda e terça três cidades mineiras passaram a figurar na lista de municípios com registros de óbitos pela Covid-19. Até esta manhã, 557 cidades de Minas Gerais já tinham confirmado o coronavírus como causa para mortes recém-ocorridas.

Estatística importante preparada pelo Estado detalha que a doença acomete de forma fatal principalmente aqueles pacientes com idades superiores a 60 anos – 79% das pessoas que morreram em MG se enquadram nesta característica. Outro fator de risco para a Covid-19 são as comorbidades anteriores, sendo doenças do coração e diabetes as mais comuns entre elas.

Média de 67 casos por hora

Cerca de 190 dias após o aparecimento do primeiro caso confirmado do novo coronavírus em Minas Gerais, o Estado concentra hoje 255.606 mineiros infectados – o número é acumulado e representa desde aqueles que ainda estão se recuperando dos sintomas, os que não resistiram à luta contra a doença e também os que já são considerados recuperados. Aliás, segundo balanço da SES-MG, cerca de 28 mil mineiros e residentes no Estado ainda se recuperam da doença. Apenas entre a manhã de segunda-feira (14) e esta terça, 1.609 diagnósticos entraram para a lista da secretaria – uma média de 67 novos casos por hora.

Belo Horizonte é a cidade que concentra a maior quantidade de pessoas contaminadas pelo coronavírus em Minas Gerais. Até hoje, cerca de 36.600 moradores de BH descobriram-se com a Covid-19, sendo que 1.127 belo-horizontinos morreram após serem infectados. A capital mineira é apenas uma entre 842 cidades mineiras onde há casos de Covid-19. Apenas 11 municípios do Estado ainda não têm moradores infectados, este número representa menos de 1,28% da quantidade total de cidades existentes.