Baixas por lesão deixam dúvidas no ataque do América para duelo pela Copa do Brasil

Coelho enfrentará a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 19h, pelo jogo de ida da competição

O América medirá forças com a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 19h, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Para o duelo, o técnico Lisca busca alternativas para o ataque por conta de lesões em jogadores do setor ofensivo.

Ao todo, o Coelho tem quatro jogadores ofensivos sob cuidados do departamento médico. São eles: os atacantes Felipe Augusto e Ademir, com lesões musculares na coxa esquerda, e os meias Matheusinho (estiramento na coxa direita) e Geovane (incômodo na coxa direita).

Apenas Felipe Azevedo, recuperado de uma lesão por estresse na fíbula esquerda, já deu início aos trabalhos de transição física.

O último atleta a ter lesão constatada foi o meia Matheusinho. Ele deixou o campo com dores durante a vitória americana sobre o Paraná (1 a 0), pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a lesão do camisa 10, uma vaga se abriu no ataque alviverde para o duelo contra a Macaca. Para substituir o jogador, o técnico Lisca tem como opções os atacantes Léo Passos, Calyson, Neto Berola, Vitão e Kawê. Já Marcelo Toscano deverá ser mantido entre os titulares ao lado de Rodolfo.

O América tentará buscar um resultado positivo já no duelo em Campinas a fim de trazer a vantagem para Minas Gerais. O duelo de volta será dia 22, em BH. time ainda está a um empate ou vitória de igualar a sua maior sequência sem derrotas na Copa do Brasil.

Em 2016, o Coelho chegou a cinco jogos sem perder, mas foi eliminado pelo Fortaleza por 4 a 1, pela partida de volta da terceira fase, no Castelão, em Fortaleza (CE).

Até o momento, o Coelho soma dois empates e duas vitórias em quatro partidas. O atacante Rodolfo é o responsável por três dos quatro gols da equipe na Copa do Brasil. Ele também é o artilheiro alviverde do ano, com nove tentos no total.