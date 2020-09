Cruzeiro se reúne com empresário de Matheus Pereira e fica perto de renovação com lateral

Empresário do jogador confirmou negociações avançadas por novo contrato

O Cruzeiro deu um passo importante para garantir a renovação do contrato de Matheus Pereira. Nessa segunda-feira, a diretoria se reuniu com Fernando Brito, agente do lateral-esquerdo, e avançou nas negociações para definições de novas bases salariais e período do próximo vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Superesportes.

“A gente teve uma primeira reunião, uma conversa natural. Ele vem numa crescente, tendo oportunidades, e agora é hora de proteger os dois lados. O Cruzeiro e o jogador. Estamos caminhando para isso (renovação), a conversa foi muito boa. Não tem nada assinado, mas está caminhando”, confirmou Fernando Brito à reportagem.

“O Matheus trabalhou cinco anos para viver o que está vivendo agora. Ele está no Cruzeiro desde 2015, titular em Copa São Paulo, Brasileiro Sub-20, ele fez todo o processo de formação certinho. Teve os insucessos com o Adilson, que subiu e depois desceu ele, depois da pandemia teve a parada, com o Enderson ele não voltou imediatamente, mas quando teve oportunidade, aproveitou”, analisou.

Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2021. A renovação neste momento é importante, portanto, porque o jogador já poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro de 2021. Recentemente, o lateral-esquerdo foi assediado pelo futebol português. A Raposa chegou a recusar uma oferta de empréstimo do Estoril, de Portugal.

Atual titular da lateral esquerda, ele ganhou a condição depois da instabilidade de João Lucas, Patrick Brey e Giovanni. Suas atuações foram tão consistentes, que o Cruzeiro resolveu dispensar os outros três jogadores da posição que integravam o grupo. A tendência é que a diretoria ainda faça uma contratação para o setor na sequência da temporada.