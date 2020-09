Pais se dizem pressionados por escolas para cumprirem prazos do ensino a distância em Minas

Pais de alunos da rede estadual de ensino estão se sentindo ameaçados para o cumprimento dos prazos estabelecidos pela Secretaria de Educação na realização de atividades escolares a distância.

De acordo com a mãe de um aluno do ensino fundamental, mensalmente os alunos têm que entregar um trabalho encaminhado pela escola por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, mas que tem que ser impresso pelos pais.

“Eu queria saber se foram atrás dos pais, primeiro para saber qual a condição que eles estão vivendo, se eles têm estrutura para poder auxiliar os filhos e se eles ofereceram a eles outras ferramentas para que possa estar ensinando os filhos e entregando no prazo deles esse estudo”.

“Eu acho muito injusto, no meio de uma pandemia, um pai ser denunciado por não realizar tarefas de um plano”, completa.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação alega que a comunicação ao Conselho Tutelar mencionada no documento se refere apenas aos casos em que os estudantes matriculados na rede pública não foram localizados para receber o material ofertado nas atividades.

Fonte: Itatiaia