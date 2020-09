Governo vai publicar diretrizes para volta ao trabalho presencial de parte dos servidores de Minas

Um dos critérios para o retorno é que a região em que a cidade fica esteja na Onda Verde do Minas Consciente.

As diretrizes para a retomada gradual do trabalho presencial dos servidores estaduais de Minas serão publicadas nesta terça-feira (15) no Diário Oficial do Estado. A partir de então, cada órgão terá até dez dias para oficializar as regras específicas para a volta.

Assim que as publicações específicas forem feitas, a chefia imediata de cada servidor entrará em contato para orientação.

Um dos critérios para o retorno da jornada presencial é que a região em que a cidade fica esteja na Onda Verde do Minas Consciente (programa do governo estadual que analisa a situação da covid-19 em Minas).

Sede do governo estadual, a Cidade Administrativa, por exemplo, está no bairro Serra Verde, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Apesar de BH não ter aderido ao programa Minas Consciente, a região da qual a capital faz parte está Onda Amarela.

Dentre as regras que serão publicadas nesta terça feira estão a prioridade para a manutenção do teletrabalho aos servidores com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de condições clínicas de risco (conforme Portaria Conjunta nº 20 do Ministério da Economia), gestantes, lactantes, quem tem filho ou dependente legal em idade escolar (até que sejam retomadas as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas) e servidores que moram com pessoa portadora de condições clínicas de risco.