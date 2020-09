Secretário de Saúde pede ‘bom senso’ ao povo para Minas não retroceder na flexibilização

Apelo acontece após notícias de aglomerações em cachoeiras, trilhas, bares, restaurantes e festas no final de semana

Em coletiva na tarde desta segunda-feira o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, apelou ao “bom senso” da população para que se possa avançar com as medidas de flexibilização econômica e de isolamento social em Minas Gerais diante das notícias de aglomerações em cachoeiras, trilhas, bares, restaurantes e festas no final de semana.

Ele citou exemplos de países europeus que vêm assistindo a um crescimento de novos casos do coronavírus para sugerir aos mineiros que “tomem os devidos cuidados, respeitem os protocolos sanitários”, para que as decisões tomadas pelo programa Minas Consciente possam avançar e não haja necessidade de retrocessos nas etapas já conquistadas.

Durante coletiva ele chamou a atenção para que se observem as atitudes individuais e lembrou que normas de estado não são suficientes para se combater uma pandemia, se não houver colaboração da população.

O secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral, segue afastado desde que testou positivo para covid-19, na última quarta-feira.