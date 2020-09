Cruzeiro: Raúl Cáceres tem lesão confirmada e é mais um desfalque contra o CSA

Além do lateral, o atacante Marcelo Moreno está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo

O lateral-direito Raúl Cáceres será desfalque do Cruzeiro para a partida contra o CSA, no sábado (19), em Maceió. O jogador, que já iniciou o tratamento, teve constatada lesão grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito. A informação foi divulgada pelo clube na manhã desta segunda-feira.

Apesar disso, conforme adiantado pela Itatiaia no sábado (12), a lesão não é grave. A tendência é de que ele esteja à disposição em breve.

O jogador se contundiu na partida contra o Vitória, na última sexta-feira (11), quando precisou ser substituído aos 29 do primeiro tempo. Para a posição, a Raposa deverá contar com o jovem Rafael Luiz, de 18 anos. Outra possibilidade é Daniel Guedes.

Cáceres é o segundo desfalque confirmado da Raposa para o confronto contra o CSA. O atacante Marcelo Moreno está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo.

