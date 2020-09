Governo de Minas pagará mais duas parcelas do Bolsa Merenda a partir de quarta-feira; veja quem pode receber

O Governo de Minas paga, a partir da próxima quarta-feira (16), mais duas parcelas do Bolsa Merenda referentes aos meses de agosto e setembro. Podem receber o benefício as pessoas que se enquadram na faixa de extrema pobreza, com renda de até R$ 89 por pessoa, e os que se encontram na faixa de pobreza, com renda de até R$ 178 por pessoa.

O programa, criado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), tem objetivo de reduzir os impactos da paralisação das aulas presenciais na rede estadual e a inviabilidade de acesso à merenda escolar, devido à pandemia do novo coronavírus. Desde abril, o governo de Minas paga R$ 50 mensais para estudantes da rede estadual, inscritos no CadÚnico, que se enquadram em situação de extrema pobreza. No início de agosto, o programa foi estendido para as famílias que estão situadas na faixa da pobreza. Ao todo, serão contemplados pelo benefício temporário 466 mil estudantes.

Os beneficiários da primeira etapa do programa (extrema pobreza) que já possuem conta digital Pagbank vão receber automaticamente o depósito das duas parcelas. Aqueles que ainda não têm a conta digital e os beneficiários incluídos nesta segunda etapa (situação de pobreza) devem fazer um cadastro para garantir o recebimento do valor por meio do aplicativo PagSeguro. Não serão emitidos cartões nesta fase do programa. Os pagamentos serão feitos de forma digital.

Para fazer a inscrição é preciso baixar o aplicativo PagBank do PagSeguro, disponível gratuitamente no Google Play e na App Store, e preencher as informações solicitadas. Também é possível realizar o processo pelo site https://cadastro.pagseguro.uol.com.br/. Porém, neste caso, é preciso concluir a abertura da conta no aplicativo efetuando o envio dos documentos (foto do RG ou CNH e selfie segurando este documento).

A consulta sobre os novos beneficiários está disponível no site do Bolsa Merenda ou no aplicativo MGapp.