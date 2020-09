Fanzini faz Ação Educativa para reforçar cuidados com a pandemia

A equipe Fanzini foi para as ruas no sábado,12, em uma Ação Educativa para lembrar a importância de continuar mantendo os cuidados de segurança, tais como: *Distanciamento social; Uso da máscara quando sair de casa sempre cobrindo o nariz e a boca ;Lavar as mãos com frequência com água e sabão e usar alcool em gel , além de evitar aglomerações .

A Dorcas Costureiras Bondosas, fez a doação das máscaras para a distribuição. Durante a Ação a equipe seguiu todos os procotolos, recomendados pela OMS: Uso de máscaras e luvas, distanciamento de outros pessoas, e uso de alcool em gel.

A ação aconteceu de forma itinerante, para evitar aglomerações.