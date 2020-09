Convenção oficializa chapa Duílio e Dr.Euro para eleições 2020

O prefeito Duílio de Castro (Patriotas) foi confirmado como candidato à reeleição em convenção realizada neste domingo, no ginásio da Praça Dom Carlos Carmelo Mota. O vereador Dr. Euro Andrade (PP) também foi anunciado como candidato a vice prefeito na chapa.

Com a presença de grande público, o evento marcou a coligação entre os seguintes partidos: Patriotas, PP, PV, PDT, PSDB, Republicanos, Solidariedade e Podemos. Somente de candidatos a vereador a coligação tem aproximadamente 200 nomes.

A convenção partidária contou com medidas sanitárias, para se evitar a propagação do novo coronavírus. O ex-prefeito Marcelo Cecé também esteve presente, além dos vereadores do PP, Cláudio Caramelo, Pastor Alcides, Euro Andrade e Zé do União, além de Rodrigo Braga e Renato Gomes, ambos do PV.