Galo recebe o Bragantino em confronto no Mineirão

Quinto colocado do Campeonato Brasileiro, o Atlético vai receber o penúltimo da tabela, Red Bull Bragantino, neste domingo (13). Depois de perder para o Santos por 3 a 1, o time de Jorge Sampaoli mira a vice-liderança da competição, enquanto o adversário paulista quer deixar a zona de rebaixamento para respirar na Série A.

O Bragantino tem a pior defesa do Brasileiro até então, ao lado da Bahia. O time de Mauricio Barbieri já sofreu 14 gols em nove jogos, média de 1,6 gol por partida. A equipe foi vazada ao menos uma vez em todos os duelos que fez na competição até aqui e tem Cleiton, ex-Galo, bastante criticado na meta.

Com 12 gols, o Atlético tem o terceiro melhor ataque do Brasileiro, ao lado de Santos e Vasco. Diferentemente dessas equipes, cujos ataques têm os protagonismos de Marinho e Germán Cano, respectivamente, o Galo ainda não tem um goleador. O artilheiro da equipe na competição é Alan Franco, com três gols.

Por comparação, o artilheiro geral do Brasileiro é Thiago Galhardo, do Internacional, com oito gols. Ele é seguido por Marinho e Cano, cada um com seis. O Inter tem o melhor ataque da Brasileiro até aqui, com 15 tentos, seguido do Flamengo (13).

Artilharia do Atlético no Brasileiro* (até a nona rodada)

Alan Franco: 3

Marrony: 2

Hyoran: 2

Eduardo Sasha: 1

Nathan: 1

Igor Rabello: 1

Jair: 1

*dos 12 gols do Galo no Brasileiro, um foi contra (Filipe Luís, do Flamengo)