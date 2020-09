Na estreia de Ney Franco, Cruzeiro bate o Vitória e volta a vencer

Psicologicamente, a chegada de um novo treinador sempre traz um novo ânimo para um time. Novos pensamentos, novas tendências de jogo. Pelo menos uma sacudida tática. Essa premissa do futebol foi seguida no Mineirão na noite dessa sexta-feira. A estreia de Ney Franco devolveu ao Cruzeiro um gosto que ficou ausente nas últimas cinco partidas na Série B: a vitória, justamente em cima do Vitória. Com um gol de Régis na segunda etapa após cruzamento de Arthur Caíke, o time superou os baianos por 1 a 0, em partida realizada, no Mineirão.

O triunfo tirou a Raposa da zona de rebaixamento, chegando aos oito pontos e subindo provisoriamente para a 13ª posição.

O jogo

Desde o primeiro tempo, o time do Cruzeiro apresentou um futebol mais efetivo, tendo mudanças no meio-campo, como a entrada de Jean ao lado de Jadsom e uma tendência a atuar com três homens ofensivos no ataque. As chances apareceram com dois chutes, um de Marcelo Moreno e outro de Maurício, ambos em arremates cruzados.

Todavia, o Cruzeiro apresentou uma ligeira queda de rendimento. com o Vitória assustando principalmente com bolas alçadas à área, principal rotina da equipe comandada por Bruno Pivetti. Mas a Raposa, diferentemente do que vinha acontecendo com Enderson, conseguiu apresentar um futebol mais regular no segundo tempo. Airton logo teve oportunidades e o gol passou a amadurecer. Ney Franco promoveu alterações e mandou a campo Régis, que começou no banco de reservas. Foi justamente na cuca legal do camisa 10 após belo cruzamento de Arthur Caíke, reeditando uma parceria da época de Bahia, que a Raposa chegou ao gol da vitória.

Três pontos que dão ao time um alívio em um momento importante. Ney Franco terá agora uma semana cheia para ajustar o time para o próximo duelo, com o CSA, no sábado (19), em Alagoas. Quem sabe a reação esperada pela torcida finalmente teve um início. O primeiro passo foi dado.