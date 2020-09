PM inicia “Operação Segurança Cidadã” em todo Estado

Foi iniciada nesta sexta-feira (11), em todo o Estado, a “Operação Segurança Cidadã” em comemoração aos 3 anos de implantação das Bases de Segurança Comunitárias (BSC) e intensificará, durante sete dias, as ações preventivas na 19ª RPM.

Essas ações incluem visitas a comerciantes, moradores, orientações por meio de reuniões, dentre muitas outras.

A Base de Segurança Comunitária é mais um projeto da Polícia Militar de Minas Gerais para a melhoria da sensação de segurança das pessoas.

Na Décima Nona Região, elas se fazem presentes nos municípios de Sete Lagoas e Pedro Leopoldo e ficam em locais estratégicos, acessíveis e com policiais militares capacitados para prestar um serviço de excelência ao cidadão.

Conte com as nossas Bases Comunitárias, conte com a Polícia Militar!

“Colabore com a segurança da sua cidade. Utilize o Disque Denúncia 181.”

Redação com Assessoria Organizacional de Comunicação- RPM