Setembro Vermelho mostra a importância de cuidar do coração do pet

Cuidar preventivamente da saúde dos animais de estimação é uma forma preciosa de retribuir o amor que ele nos oferece e de buscar ter sua companhia por um longo tempo. Com esse foco, a Elanco Saúde Animal, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária (SBCV), promove mais uma edição de sua campanha Setembro Vermelho, que tem como objetivo conscientizar veterinários e tutores de cães sobre a importância da prevenção de doenças cardíacas.

A empresa se empenha com muita objetividade nas ações para essa campanha, onde tem a possibilidade de abordar o assunto com grande ênfase e assim ressaltar a importância da detecção e tratamento precoces. A gerente de Marketing da Área Pet da Elanco Saúde Animal para América Latina, Bruna Tadini, explica que os produtos da empresa se tornaram líderes do segmento exatamente por irem de encontro ao problema, oferecendo alta qualidade e eficácia na resposta ao tratamento, e consequentemente proporcionando melhoria do bem-estar e qualidade de vida do animal.

“A Elanco procura estreitar cada vez mais o relacionamento com os veterinários e não somente para oferecer o melhor produto disponível para essas doenças, mas reforçar o viés educacional, por isso esta campanha é um instrumento valioso e a cada ano vem se superando”, relata Bruna. Ela ainda complementa contando que a edição de 2020 vem com uma força ainda maior: “A SBCV, diferente dos anos anteriores, não só deu seu apoio, mas tornou-se efetivamente parceira na elaboração das ações juntamente com a Elanco”.

Metas do Setembro Vermelho

Os principais objetivos dessa campanha são levar aos consultórios e lares a conscientização para o diagnóstico precoce de doenças do coração e alertar que esse é o melhor caminho para um tratamento mais eficaz e com resultados mais promissores. Para promover uma vida longa e saudável aos animais todo cuidado e atenção são primordiais, pois possibilitam a prevenção ou detecção precoce das alterações cardíacas importantes.

Segundo Lilian Petrus, presidente da SBCV, as principais enfermidades identificadas nos consultórios, são ‘mixomatosa mitral’ e a ‘cardiomiopatia dilatada’. De acordo com a profissional, a ‘mixomatosa’ é de progressão lenta e começa em cães, em geral, de meia idade. Ela explica que é preciso ficar atento às mudanças de comportamento e saúde no cão, como a intolerância a exercícios, cansaço, tosse, falta de ar e desmaio. “Nesses casos, a tosse parece um engasgo e a falta de ar pode ser identificada por uma respiração mais ofegante, principalmente em repouso, o tutor percebe que o cão está desconfortável”, elucida.

Lilian alerta para o aumento do risco a partir dos cinco anos de idade do cão e conforme a idade avança. “É por esse motivo a realização de check-ups periódicos com um médico-veterinário torna-se imprescindível”. A profissional ainda destaca a importância de evitar mudanças na rotina dos pacientes, porém respeitando sempre seus limites. “O cão também não pode perder peso, mesmo com a redução na quantidade de sal da dieta, comum em cães cardiopatas. É preciso deixar o alimento atrativo para que ele se mantenha interessado em comer”, pondera. Os cães mais vulneráveis às doenças do coração são, normalmente, os mais idosos e de pequeno porte, mas vale ressaltar que essa patologia também pode acometer os cães de médio e grande porte.

Programação da campanha

Algumas ações foram elaboradas pela Elanco para este mês: durante todo o mês, o público pode conhecer mais sobre a campanha e as doenças cardíacas neste site. Os veterinários têm acesso exclusivo a uma coletânea de sons cardíacos, feita para auxiliar no diagnóstico e conversa com os tutores.

No dia 22 de setembro, às 20hrs, acontece um webinar para veterinários sobre “Atualizações da Doença Valvar Crônica de Mitral em Cães”, com o Dr. Ronaldo Jun. Inscrições gratuitas por este link. Já no dia 29 de setembro, Dia Mundial do Coração, a Elanco promoverá uma live aberta a todos os interessados no perfil @elancopets, onde o Dr. Marlos Gonçalves conversará com tutores, veterinários e estudantes da área, tirando suas dúvidas sobre o assunto.

Fonte: AI, adaptado pela equipe Cães&Gatos VET FOOD.