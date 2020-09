Goleiro Everson tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Atlético

Apresentado como reforço do Atlético nesta sexta-feira, o goleiro Everson, de 30 anos, já pode estrear pelo Galo neste domingo, no duelo contra o Bragantino, às 18h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do arqueiro foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira.

✔️ Goleirão no BID! ⚽ Apresentado nesta sexta, o goleiro Everson já aparece no BID, da CBF, e está apto a estrear pelo #Galo! 🏴🏳️ pic.twitter.com/yJanusg5iX — Atlético 😷 (@Atletico) September 11, 2020

Como Rafael cumprirá suspensão automática pela expulsão contra o Santos e Victor entrou mal na partida, Everson é cotado para ser titular. A escalação depende apenas do técnico Jorge Sampaoli, que pediu a contratação do goleiro.

“Rafael faz grande temporada, campeão mineiro. Victor é o maior goleiro da história do clube. Respeito o trabalho deles. Mas pode ter certeza que, com trabalho dentro de campo, o torcedor vai ver um goleiro muito empenhado”, disse o Everson ao ser apresentado nesta sexta-feira.

Everson assinou contrato com o Galo até o fim de 2022. Ele e Sampaoli trabalharam juntos no Santos, em 2019. O treinador argentino gosta do goleiro pela qualidade para jogar com os pés.

