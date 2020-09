PTB de Sete Lagoas realizou convenção na sede do partido

O PTB “Partido Trabalhista Brasileiro” realizou convenção na quarta-feira(09), na sede do Partido. Uma estrutura em ambiente aberto e as medidas de segurança exigidas pela Justiça competente foram adotadas para que tudo transcorresse conforme solicitado, bem como de acordo com o regimento do Partido.

O evento, que ficou restrito apenas a convencionais e uns poucos convidados e teve a manifestação tanto da Mesa Diretora do PTB de Sete Lagoas, como de convencionais e convidados.

A Convenção do PTB foi assim encerrada com a expectativa da próxima Convenção da “Majoritária”, que será do Partido Cidadania, no dia 11, sexta-feira, no Hotel Veredas, onde o PTB se fará presente para a Coligação que constará em Ata.

O PTB de Sete Lagoas está apresentando uma Chapa de 10 vereadores para concorrer ás eleições de 2020 e todos os candidatos, disputam pela primeira vez uma eleição. São sete homens e três mulheres. Segundo o presidente do Partido, Marcílio Maran, que também concorrerá a uma vaga para o cargo de vereador, “a preocupação do PTB na chapa de vereadores que montamos não foi pela quantidade de vereadores e sim, pela qualidade. Temos um quadro diversificado, com nomes fortes, todos com disposição de servir e alinhados em pensamento e propósito. Acreditamos que poderemos fazer de um, ou talvez até dois vereadores. Todos são capacitados, conhecedores do município e estão com coragem e disposição para enfrentar essa empreitada pela bem de nossa cidade”, concluiu o presidente.

O Coronel Peçanha se lembrou de sua passagem pelo 4º GAAE quando comandou aquela unidade do exercito em Sete Lagoas. Apesar de ter servido ao longo de uma carreira de praticamente 40 anos, vindo a se aposentar recentemente, nunca perdeu seu vínculo com a cidade onde mantém residência até hoje. Seus dois filhos, que também fazem parte das Forças Armadas, ambos graduados, nasceram em Sete Lagoas. Aqui possui amigos que o incentivou a entrar para a política o que foi aceito, por interferência de sua esposa que o auxiliou na decisão. Coronel Peçanha já tinha um contrato junto ao exército, que o queria após sua aposentadoria, trabalhando no comando da unidade que esse mantém na Iveco, para a Fabricação de brindados. Preferiu seguir a vontade de servir Sete Lagoas, abrindo mão dessa outra chance certa para usa vida. Ele Evangélico, possui graduação em várias áreas, incluindo administrativa, sendo Coronel agora da “Reserva Remunerada” e se sente pronto para luta. Seu plano de Governo foi elaborado por ele mesmo e elogiado na Convenção por uma das mais brilhantes advogadas da região que entende desse assunto: Cidinha Canabrava. Segundo o Coronel Peçanha, após as ultimas revisões de seu grupo de apoio do PTB, ele fará a publicação e o registro do mesmo como exigido por Lei, junto a Justiça Eleitoral.

Dr. Edmilson, representante da Executiva Estadual do PTB e do gabinete do Deputado Arlen Santiago, dissertou sobre a trajetória do presidente Marcílio Maran, junto com o empresário Antônio Pontes, para alavancar novamente o nome do partido na cidade. Lembrou-se das dificuldades enfrentadas para se ter toda documentação em ordem, e do esforço empregado nessa empreitada. Mostrou-se surpreso que em tão pouco tempo, o Partido não somente se reergueu em Sete Lagoas, como ainda conseguiu integrar uma Chapa Majoritária. Falou do compromisso e amizade que a Executiva Estadual e Nacional mantém com o presidente Marcílio Maran, o que já acontecem fazem mais de 10 anos.

O nome da Coligação já foi definido: “Coligação Sete Lagoas: Por Deus e pela Família”.

