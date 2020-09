Clube Náutico encaminha protocolos de saúde aos órgãos competentes da Prefeitura sete-lagoana

A Diretoria Renovação, do Clube Náutico de Sete Lagoas, se reuniu na quarta-feira, dia 09/09, para revisão e encaminhamento dos protocolos de saúde para a reavaliação dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas.

Foram analisadas todas as possibilidades de reabertura, de maneira gradativa, que poderão acontecer no mês de outubro, após as adequações dos espaços a serem utilizados, das aquisição dos materiais necessários e da capacitação dos funcionários do Clube, para atenderem os associados, a partir da reabertura.

O próximo passo é a elaboração do sistema de agendamento, que deverá ser utilizado pelos associados, para a utilização das áreas e atividades que o Clube poderá reabrir.

“Aos poucos conseguiremos planejar para que possamos retornar com a tranquilidade e a segurança para receber todos os associados, de acordo com o decreto da Prefeitura Municipal e o Programa Minas Consciente. Estamos trabalhando para as reaberturas gradativas, por áreas, para nossos associados, e as regras para utilização estão sendo elaboradas”, enfatiza Sebastião Luiz de Souza, Presidente do Clube.

Da Redação

com Ascom Clube Náutico