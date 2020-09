No Brejinho, Menor é apreendido pela PM suspeito de tráfico de drogas

Na data de 11 de setembro, por volta das 00:20 horas, durante patrulhamento no beco Ipanema, bairro Brejinho, policiais militares visualizaram indivíduo em atitude suspeita, em um local onde ocorre constante tráfico de drogas.

Após perceberem que indivíduo estava no local para adquirir drogas, os policiais o acompanharam e abordaram um homem que saía de dentro da residência e localizaram com ele 02 pedras de crack e a quantia de R$180,00. Dentro do imóvel foi localizada mais 01 peteca de cocaína e a quantia de R$1.371,00.

O menor R.H.S.P, 17 anos foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil, junto com o material e a quantia arrecadada.

Agência Local de Comunicação -25º BPM