De Norte a Sul, América deve percorrer quase 15 mil km apenas em setembro

Além da maratona de duelos em setembro, os jogadores do América também enfrentam o desgaste pelas longas viagens. Apenas nestes 10 primeiros dias do mês, os americanos foram até São Luís, no Maranhão, para encarar o Sampaio Corrêa e quatro dias depois realizaram a partida contra o Paraná, em Curitiba.

Esta conexão entre as extremidades do país deve se repetir no final do mês, quando o Coelho enfrenta a Chapecoense, no dia 25 e o CRB, no dia 28. Com um jogo perto do outro, a delegação não deve nem retornar para casa e pegar um trecho de 3.300 km entre Chapecó e Maceió.

Como a maioria dos jogos deste nono mês do ano é fora de casa, o América deve percorrer quase 15 mil km, até o final de setembro. Com a ida para São Luís, depois viagem direto para Curitiba e retorno para Belo Horizonte, os americanos já completaram quase 45% do trajeto (6.900 km, aproximadamente). Além de visitar Santa Catarina e Alagoas, pela Série B, no final do mês, o Coelho ainda joga em Campinas pela Copa do Brasil, no próximo dia 16, contra a Ponte Preta.

O técnico Lisca não reclama da forte sequência, mas prevê rodízio de alguns jogadores pelo desgaste natural que alguns podem apresentar. O treinador ainda ressalta que o número de jogos no mês de agosto foi ainda maior e a equipe precisa ser assertiva para manter o bom rendimento.

“Serão 18 (jogos) em dois meses. É bem difícil. Não é fácil para nós, treinadores e para a comissão técnica. Mas é hora da força do grupo e da estrutura do clube, a nível de logística para o trinômio básico do treinamento esportivo, que é treinamento, repouso e alimentação. Obviamente que vamos ter que revezar alguns jogadores. Mas não vamos ficar nos queixando muito, porque como é para nós, é para todos os times da Série B. Então, quem for mais assertivo e tiver as melhores escolhas, com certeza vai levar vantagem nestes oito jogos deste mês”, destacou Lisca.

Confira os jogos:

02.09: América 2×1 CSA – Série B: Rodada 7

05.09: Sampaio Corrêa 1×0 América – Série B: Rodada 8

09.09: Paraná 0x1 América – Série B: Rodada 9

16.09 (qua), 19h: Ponte Preta x América – Copa do Brasil: 4ª fase – ida

19.09 (sab), 16h30: América x Figueirense – Série B: Rodada 10

22.09 (ter), 19h: América x Ponte Preta – Copa do Brasil: 4ª fase – volta

25.09 (sex), 19h15: Chapecoense x América – Série B: Rodada 11

28.09 (seg), 20h: CRB x América – Série B: Rodada 12