Rotatividade? Atlético é o time com menos ‘titulares’ no Brasileirão

Lista aumentará no próximo domingo, contra o Bragantino, no Mineirão

O técnico Jorge Sampaoli é conhecido por sempre alterar a equipe de uma partida para outra, visando explorar pontos fracos dos adversários. No Atlético, o treinador não repete a escalação. No entanto, os jogadores utilizados são quase sempre os mesmos. Desde o início do Campeonato Brasileiro, o Galo é, ao lado de Botafogo e Atlético Goianiense, a equipe que menos escalou jogadores diferentes na equipe titular (o time mineiro tem um jogo a menos em relação à maioria das equipes na competição). Os números são do SofaScore, site especializado em estatísticas.

Desde o início da competição, as três equipes utilizaram 18 jogadores como titulares. Com esses atletas, Sampaoli fez oito formações diferentes no Brasileirão. O Athletico Paranaense é o time que mais teve jogadores na equipe titular: 27.

Sampaoli utilizou os seguintes jogadores como titulares na Série A: o goleiro Rafael; os laterais Guga, Mariano e Guilherme Arana; os zagueiros Réver, Junior Alonso, Igor Rabello e Gabriel; os volantes Allan, Jair e Alan Franco; os meias Nathan e Hyoran; os atacantes Keno, Marrony, Eduardo Sasha, Savarino e Marquinhos.

Além deles, o treinador utilizou outros seis jogadores no Brasileirão: o goleiro Victor; os laterais Fábio Santos e Mailton; o zagueiro Bueno; o volante Léo Sena; e o atacante Bruno Silva.

O número no Atlético vai aumentar no próximo domingo. Sem Rafael, suspenso após expulsão contra o Santos, Sampaoli vai ter que escalar um novo goleiro. Victor, que falhou duas vezes nessa quarta-feira, deve ser o titular. Caso o alvinegro consiga regularizar a situação de Everson até o fim desta sexta-feira, ele pode jogar contra o Bragantino, às 18h, no Mineirão.

Veja a lista abaixo

Athletico Paranaense – 27

Goiás – 25

Internacional – 25

Flamengo – 24

Coritiba – 23

Fluminense – 22

Red Bull Bragantino – 22

Grêmio – 22

Vasco – 22

Corinthians – 21

Bahia – 21

Palmeiras – 20

Ceará – 20

Fortaleza – 19

Santos – 19

São Paulo – 19

Sport – 19

Atlético Goianiense – 18

Botafogo – 18

Atlético – 18