Sob novo comando, Cruzeiro recebe Vitória e tenta recuperação na Série B

Ney Franco estreia pela Raposa em partida nesta sexta, às 21h30, no Mineirão

Buscando iniciar uma campanha de recuperação, o Cruzeiro recebe o Vitória, nesta sexta-feira, em Belo Horizonte. O duelo pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Mineirão, marcará a estreia do técnico Ney Franco. Ele substituiu Enderson Moreira, demitido após o empate por 1 a 1 com o CRB, na última segunda-feira.

Inicialmente, como teve apenas dois dias para comandar atividades na Toca da Raposa II, o novo treinador não deverá fazer grandes alterações na equipe. A única mudança certa é o retorno do jovem Jadsom ao time titular. Ele entra na vaga de Henrique, que sofreu uma lesão muscular e acabou vetado pelo departamento médico.

O outro jogador que formará a dupla de volantes ainda é dúvida. Filipe Machado iniciou a partida diante do CRB, mas falhou no lance do gol adversário – apesar de ter apresentado bom rendimento nos 90 minutos. Ney Franco ainda tem à disposição os experientes Ariel Cabral e Jean, além do jovem Adriano, de 20 anos.

Ainda no meio-campo, há uma expectativa pela escolha do meia-central. Régis pode retomar a condição de titular depois de perder a vaga para Maurício nos dois últimos compromissos da Raposa. Na lateral esquerda, Matheus Pereira segue entre os 11 iniciais pelas boas apresentações, mas também por ser a única opção de Ney Franco.

Seja com qual equipe começar, o novo treinador do Cruzeiro terá um grande desafio nos próximos meses: tirar a equipe do Z4 da Série B e dar esperanças ao torcedor de que o time poderá garantir o acesso à Primeira Divisão. Atualmente, a Raposa é a 17ª colocada, com cinco pontos em oito jogos – o clube não vence há cinco partidas. Embora tenha vencido três duelos na competição, os mineiros precisaram pagar seis pontos em função de uma punição da Fifa.

Se bater o Vitória no Mineirão, o Cruzeiro chegará aos oito pontos. Isso daria ao time celeste a condição de alcançar, no máximo, o 13º lugar da tabela – dependendo do vários resultados. Primeiro clube do G4, o Juventude tem hoje 15 pontos em nove partidas disputadas (dez a mais do que a Raposa).

Vitória

Na 8ª posição da Série B, com 13 pontos em oito jogos, o Vitória tenta embalar no torneio após o triunfo por 4 a 2 sobre o Cuiabá, na última rodada. O técnico Bruno Pivetti, no entanto, terá uma série de desfalques para o compromisso contra o Cruzeiro.

Além de Alisson Farias, Van, Maurício Ramos, Rafael Carioca e Leo Morais, todos entregues ao departamento médico, não ficarão à disposição o meia Marcelinho e o atacante Caicedo, que cumprirão suspensão automática.

A principal dúvida no time é no ataque. Pivetti deverá definir horas antes do jogo se opta por Mateusinho ou Eron. Durante a semana, ele ressaltou a dificuldade de bater o Cruzeiro no Mineirão, mesmo com o momento ruim vivido pela Raposa, mas não quis confirmar a equipe que iniciará a partida.

CRUZEIRO X VITÓRIA

Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Leo, Cacá e Matheus Pereira; Jean (Filipe Machado) e Jadsom; Airton, Régis (Maurício) e Arthur Caíke; Marcelo Moreno. Técnico: Ney Franco

Vitória

Ronaldo; Jonathan Bocão, Wallace, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Gérson Magrão e Fernando Neto; Vico, Mateusinho (Eron) e Léo Ceará. Técnico: Bruno Pivetti

Motivo: 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 11 de setembro de 2020 (sexta-feira), às 21h30

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)