Um incêndio é registrado neste momento na região do Morro São João, próximo a sede onde funcionava o Batalhão da PM e que hoje é da 19ª Região da Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiro já foi acionado, para debelar as chamas. Não se sabe as causas e proporções do incêndio, até o momento.

Trata-se da região, onde inclusive o SAAE tem sistema de reservação de água.

Matéria em atualização