Atividades culturais e parques estaduais são autorizados pelo Minas Consciente; confira no boletim

Minas Consciente atualiza onda amarela e autoriza atividades culturais e parques estaduais

Com uma alta de 1,04% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 1.179 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. Uma redução de quase 10% em relação aos últimos sete dias, quando 1.306 pessoas eram acompanhadas. Os testes com resultado negativo já somam 6.921 desde o início da pandemia.

Entre ontem e hoje, foram registrados 28 novos casos de Covid na cidade: 14 mulheres e 14 homens. Assim, Sete Lagoas chega a um acumulado de 2.063 casos positivos desde março, entre eles, 37 pacientes que vieram a óbito, 27 que se encontram hospitalizados, 68 que estão em isolamento domiciliar e 1.931 já recuperados, o que equivale a 93,6% dos contaminados. O total de pacientes em isolamento domiciliar também teve significativa redução nos últimos sete dias. Na quinta-feira da semana passada, eram 95 pessoas, uma redução de 28,4%.

Hospitalizados

Entre os pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 40 internados na cidade por causas respiratórias, sendo 25 deles em leitos de enfermaria e 15 em UTI (redução de quase 30% em relação à semana passada). Nos leitos de UTI são 10 pacientes de Sete Lagoas. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está em 24,6%.

No Hospital Municipal há seis internados (um em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 25 internados (em leitos do SUS são 11 em enfermaria e 11 em UTI), no Hospital da Unimed há sete pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (um em UTI) e na UPA são dois pacientes em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade é hoje de 26%. Entre os 40 internados, 34 já testaram positivo, sendo 27 deles de Sete Lagoas. Há ainda quatro pacientes com resultado negativo e dois esperando resultados de exames.

Minas Consciente

O Programa Minas Consciente, do Governo de Minas, teve nova atualização nessa quarta-feira, 9. Atividades culturais e parques estaduais ganharão protocolos específicos para reabertura na onda amarela, a qual a macrorregião de Sete Lagoas faz parte.

Assim, museus, galerias, bibliotecas, parques e unidades de conservação deverão seguir a mesma lógica modular de academias de ginástica: uso de máscaras, álcool em gel 70%, metade da capacidade e distanciamento de dois metros. Já o setor de eventos presenciais, como congressos, feiras, festas, casamentos, teatro e shows, ainda deve aguardar.

Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas