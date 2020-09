Polícia Civil de MG lança campanha de prevenção ao suicídio  

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apoia, durante todo o mês, a campanha Setembro Amarelo. A ação busca conscientizar a população sobre a prevenção ao suicídio, a importância da abordagem do tema, além de contribuir para a promoção da saúde mental e atenção integral dos servidores e da população em geral.

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. Por ano, mais de 1 milhão de suicídios são registrados no mundo.

Alerta

O chefe da PCMG, o delegado-geral Wagner Pinto, destaca a importância de disseminar informações para prevenção ao suicídio. “O Setembro Amarelo é um mês voltado para alertar as pessoas sobre o tema. Nossa intenção é dar apoio e ampliar as possibilidades para que as pessoas possam lidar com as dificuldades e, com isso, evitar fins trágicos que os abalos da saúde mental podem provocar”, destaca.

A diretora de Recursos Humanos da PCMG, Kelly Regina Garcia, ressalta que é fundamental promover o diálogo sobre o tema e alertar para que as pessoas busquem ajuda, caso necessário. “O suicídio é um fenômeno causado pela combinação de vários fatores. Portanto, não há explicação reducionista para tal. Contudo, ele pode ser evitado. Identificar rapidamente pessoas sob risco de suicídio é algo que todos podemos e devemos fazer. Para tanto, a informação e o apoio são peças fundamentais na prevenção”, frisa Kelly.

Ações

Durante a campanha Setembro Amarelo do ano passado, a PCMG entrevistou, em 66 unidades policiais, 1.168 servidores sobre o tema sofrimento mental. Desse total, 156 tiveram resultados positivos para acometimento psicológico e foram acolhidos no Setor de Serviço Social da Diretoria de Recursos Humanos e encaminhados para os tratamentos necessários.

Este ano, os questionários serão encaminhados às chefias das unidades policiais, que irão distribuir à equipe. A campanha busca ainda informar aos servidores que atuam em todo o estado dados sobre conscientização e prevenção ao suicídio. Uma cartilha foi lançada para divulgar informações sobre a temática.

A PCMG também irá divulgar mensagens de apoio escritas pelos próprios servidores na intranet da instituição. “O apoio dos colegas é imprescindível. Palavras positivas podem contribuir em momentos difíceis”, destacou Kelly.

A programação inclui, ainda, atividades on-line como palestras, shows infantis, apresentações musicais, debates, entrevistas e documentários sobre o tema. A programação completa pode ser conferida neste link.

Ajuda

“Discutir sobre o assunto abre caminhos para outras possibilidades, além de traduzir aos servidores da instituição que eles não estão sozinhos”, destacou a Diretora de Recursos Humanos.

A Polícia Civil, por meio da Diretoria de Recursos Humanos, presta ajuda aos servidores; a população em geral também pode acionar o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo número 188.