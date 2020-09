Minas Gerais ultrapassa 6 mil mortes pela COVID-19

Minas Gerais já contabiliza 6.009 vidas perdidas para a COVID-19 desde março. O número faz parte do boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira, 10.

Segundo o levantamento, foram 74 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. O total de casos é de 242.533, sendo 4.018 confirmados de ontem para hoje. O número de pacientes recuperados é de 207.252.

A doença já chegou a 842 dos 853 municípios do estado. Belo Horizonte continua liderando o número de ocorrências, com 35.271 casos e 1.080 óbitos no levantamento estadual. Já no balanço da Secretaria Municipal de Saúde, de ontem, são 36.351 casos e 1.079 mortes. Em Uberlândia, segundo município em registros, há 22.172 casos e 453 óbitos.