Sete Lagoas celebra entre sábado e terça-feira, a ‘Festa de Nossa Senhora da Piedade’

Missas às 19 horas e domingo às 10 horas serão transmitidas pelas redes sociais

Sete Lagoas celebra entre o próximo sábado (12) e a terça-feira (15), a Festa de Nossa Senhora da Piedade.

Neste ano de 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, as Celebrações serão realizadas na Catedral de Santo Antônio e as festividades consistirão na celebração de um Tríduo (sábado, domingo e segunda-feira) e a Celebração Festiva em Honra a Nossa Senhora da Piedade na terça-feira (dia 15).

Confira abaixo a programação:

Obs.: As Missas dos dias 12, 13, 14 e 15, às 19 horas, serão transmitidas pelo FacebooK e canal do Youtube: Diocese de Sete Lagoas; e também pelo Facebook: Paróquia da Catedral de Santo Antônio; e pela Web Rádio “Evangelize” e pela “Rádio Cultura FM 106,9”.

Também como acontece todos os domingos, a Missa das 10 horas, também será transmitida.

Por José Geraldo