América vence líder Paraná e cola no adversário na briga pela primeira posição

Sem o técnico Lisca à beira do gramado por causa da expulsão no último jogo, o América venceu o líder Paraná por 1 a 0 na noite dessa quarta-feira (9) e agora é o segundo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodolfo marcou, no início da etapa final, o único gol da partida, que deixou o Coelho com os mesmos 17 pontos do adversário paranaense, mas um gol a menos de saldo.

A vitória em Curitiba foi uma injeção de ânimo na equipe mineira que vinha de derrota para o lanterna. Foi o primeiro tropeço do Paraná em casa nesta edição da Série B. O América agora dá um tempo na competição e só volta a campo no dia 19, quando recebe o Figueirense, pela décima rodada.

Antes, o Coelho joga pela Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, a equipe do técnico Lisca disputa o jogo de ida da quarta fase contra a Ponte Preta, em Campinas.

O jogo

Na partida de ontem, o América dominou as ações na etapa inicial, mas não conseguiu abrir o placar. O time foi para o intervalo com o zagueiro Eduardo Bauermann cobrando um pouco mais de capricho nas finalizações.

Parece que o puxão de orelha deu certo. O Coelho voltou para os 45 minutos finais sem alteração, mas com uma postura diferente. O time precisou de apenas nove minutos para abrir o placar com Rodolfo. Três minutos depois o América poderia ter ampliado, quando Matheusinho sofreu pênalti e Alê desperdiçou. O volante cobrou mal, e o goleiro Alisson defendeu.

Com o erro americano, o Paraná tentou tomar as rédeas do jogo, mas não conseguiu balançar as redes de Matheus Cavichioli.