O Diretor e Professor-Mestre, Carnot Guedes, homenageou “Embaixadores” da Avance (Uninter)

Aconteceu na sexta-feira (4), uma cerimônia de entrega do título de Embaixador da Faculdade Avance – Convênio com o Centro Universitário Uninter. O evento contou com a participação apenas dos homenageados da noite, do diretor da Faculdade Avance, o professor Mestre Carnot Guedes, do sócio proprietário, doutor Carnot Guedes Junior, do vice-diretor Clarindo de Assis Lima Junior e do convidado de honra Carlos Antônio Rocha.

O título foi criado para agradecer os esforços das pessoas que contribuíram ou ainda contribuem para o enaltecimento da instituição. Essa contribuição voluntária demostra todo o reconhecimento e respeito ao trabalho que a Faculdade Avance junto à Uninter tem feito para o desenvolvimento da educação na cidade e consequentemente a realização pessoal e profissional de várias pessoas que já foram docentes na Faculdade.

Receberam a honraria Benedito Gabriel Marques, o ex-aluno Carlos Alberto Andrade Rocha, o professor Fernando Campos Abreu Junior e Italo Henrique Castelo Branco Muniz. O comunicador, professor e também ex-aluno da Faculdade, Álvaro César dos Anjos Vilaça, recebeu seu título na terça-feira (08), nos estúdios da Rádio Eldorado.

O diretor de programação da Rede Eldorado de Comunicação, Álvaro Vilaça, lembrou da época em que estudou na instituição e o quão importante foi para sua vida profissional. “Eu fiz na Faculdade Avance um MBA em Administração e Marketing, e esse MBA me permitiu, inclusive, lecionar num curso superior. Eu já leciono há dez anos, então, eu devo muito à Faculdade Avance, e devo muito a esses dois amigos (Carnot Guedes e Clarindo Junior) que inclusive na época em que eu era aluno, o Clarindo teve um final de semana que foi estudar comigo, então, vocês são realmente diferenciados, são pessoas comprometidas com a educação, com o ensino e princpalmente, nesse momento de pandemia, a gente vê o quanto é importante essa modalidade de ensino, e quanto as pessoas já melhoraram suas condições de vida por que a faculdade faz diferença na vida das pessoas. Agradeço o carinho com que vocês me receberam lá e torço muito pelo sucesso de vocês. Contem sempre comigo”, agradeceu o comunicador.

