Grupo Promove participa da Liga da Certificação Google para Professores

Entenda quais são as certificações e como conseguir

Em tempos de aulas remotas, a tecnologia tem sido fundamental no planejamento e execução das atividades acadêmicas. As ferramentas tecnológicas servem de apoio ao professor para melhor desenvolvimento dos conteúdos passados.

Não dá para falar em tecnologia sem falar da Google. A gigante mundial possui diversas ferramentas educacionais voltadas para o aperfeiçoamento do ensino na plataforma GSuite – Google for Education. A plataforma oferece ferramentas capazes de fazer com que todo o conteúdo curricular proposto seja repassado, sem prejuízo da continuidade do semestre letivo.

Educadores

Professores podem ser capacitados à utilizar as ferramentas colaborativas do GSuite, que estão associadas às contas do Gmail, através do programa de certificação. O Google certifica em níveis de acordo com habilidades adquiridas em capacitações voltadas ao uso da tecnologia em sala de aula.

Certificações

O certificado Educador Nível 1 avalia habilidades básicas de implementação de tecnologias em sala de aula. O Educador Nível 2 reconhece habilidades mais avançadas. A certificação de Instrutor habilita o educador a orientar outros professores na redefinição da aprendizagem com a tecnologia. E a de Inovador, reconhece e apoia educadores que usam a tecnologia para solucionar desafios educacionais.

Válidos por 36 meses, os certificados são reconhecidos em todo o mundo. Professores aprovados podem usar o selo dos programas no currículo, portfólio e site. “Conheci as ferramentas do Google desde 2015 e fiquei encantado com o potencial em organizar o processo educacional, de forma interativa e inovadora. Devido as aulas remotas, procurei me qualificar ainda mais sobre essas tecnologias e fiz as provas de nível 1 e 2 do Google para obter essas certificações. Além de agregar o meu currículo, essas certificações me garantiram um entendimento bem amplo sobre os processos educacionais mediados por essa plataforma. Indico a todos os professores.”, avalia o professor das Faculdades Promove Julio Alessi.

Outra docente da instituição que já buscou sua qualificação junto à Google é a professora Akemi Ishihara. “Eu entrei no programa da Google for Education por entender que são uma série de ferramentas gratuitas e acessíveis para alunos e professores, para aprender mais sobre os recursos e utilizá-los no processo de ensino aprendizagem. A certificação da Google for Education é válida por três anos e comprovam a capacitação dos professores no uso das ferramentas do GSuite.”

Como participar

Para os docentes que queiram se certificar pelo Google, na página https://teachercenter.withgoogle.com/certification pode ser encontrado o passo a passo sobre cada um dos níveis, como treinamento, prática e provas. No caso dos níveis 1 e 2, o exame dura 180 minutos, sem intervalos, e custa US$ 10 (cerca de R$ 40). Interessados nos certificados de Instrutor e Inovador devem se inscrever em cursos específicos.

Liga da Certificação

Como incentivo à busca dessa capacitação, o grupo Promove participa da Liga da Certificação, uma experiência de preparação, através de aulas teóricas e práticas online, lives para tirar dúvidas com os embaixadores NINA e simulados para apoiar os professores para fazerem a certificação. No dia 08 de setembro será realizada a live de encerramento do projeto.

Fonte: porvir.org