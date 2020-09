Operação Impacto – Fase 2: PM divulga resultados obtidos em Sete Lagoas e região

A Operação Impacto vem sendo desenvolvida pela 19ª Região da Polícia Militar no decorrer do ano de 2020, com foco central na prevenção criminal, mas também com vigoroso empenho nas ações de repressão qualificada dos crimes violentos, com engajamento na identificação e prisão de infratores contumazes.

A segunda fase da operação foi desencadeada nos municípios do 25º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede em Sete Lagoas, no período de 26 de agosto a 07 de setembro, e alcançou excelentes resultados preventivos e repressivos, dos quais destacam-se:

– 69% de redução de roubos, em comparativo com o mesmo período de 2019;

– 25 armas de fogo ilegais apreendidas;

– 15 infratores presos, por meio do cumprimento de mandados judiciais;

– 17 mandados de busca e apreensão cumpridos em locais que escondiam materiais ilícitos;

– Grande quantidade de drogas retiradas de circulação, incluindo 516 buchas e 57 tabletes de maconha, 227 pedras de crack e 164 porções de cocaína.

O 25º Batalhão de Polícia Militar, durante a segunda fase da Operação Impacto, intensificou ainda mais seus esforços e contou com o suporte operacional da 19ª Região da Polícia Militar, com o emprego da Companhia Tiradentes (composta por policiais militares que servem na área administrativa) e com o reforço do Comando de Policiamento Especializado, com o emprego do Batalhão ROTAM e do Batalhão de CHOQUE, do Comando de Policiamento Rodoviário e do Comando de Policiamento de Meio Ambiente.

A segunda fase da operação contou ainda com o apoio do Comando de Aviação do Estado – ComAvE, com o emprego do “PEGASUS” (helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais). A Operação Impacto, entre outras ações e operações da Polícia Militar, continuará sendo realizada nos próximos meses e tem como objetivo principal o fortalecimento da sensação de segurança do cidadão de bem.

Importante ressaltar que a colaboração da população, repassando informações para a Polícia Militar por meio do serviço “Disque Denúncia 181”, tem contribuído sobremaneira para a prisão de criminosos e a apreensão de armas e drogas.

AGÊNCIA REGIONAL DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL – 19ª RPM